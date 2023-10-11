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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية الفلسطينية تحذر من محاولات المستوطنين تفجير الأوضاع بالضفة الغربية

وزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية
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حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من محاولات غلاة المستوطنين وميليشياتهم المنظمة والمسلحة، وبدعم من الوزراء، الذين يمثلونهم في الحكومة الإسرائيلية، تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة لخدمة مخططاتهم الاستعمارية التوسعية.

وأدانت الوزارة - في بيان صحفي - جرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، التي خلفت هذا اليوم 4 شهداء بينهم طفلان وعدد آخر من الجرحى.

كما أدانت الوزارة - بشدة - التصعيد الحاصل في ظواهر إطلاق الرصاص الحي من قبل عناصر المستوطنين الإرهابية، كما حصل في بلدة قصرة وفي محافظة سلفيت، وكذلك اعتداءاتهم الاستفزازية على المواطنين الفلسطينيين ومركباتهم على الطرق وسيطرتهم عليها بحماية من جيش الاحتلال.

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الخارجية الفلسطينية المستوطنين الحكومة الإسرائيلية
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