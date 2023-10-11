النمسا تؤكد مقتل أحد مواطنيها في إسرائيل

أعلن متحدث باسم الخارجية النمساوية، اليوم الأربعاء، مقتل أحد مواطنيها في إسرائيل، فيما لا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين.

وقال المتحدث - في تصريح لشبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية: "بحزن أخبركم أنه تم العثور على أحد المواطنين النمساويين-الإسرائيليين الثلاثة المفقودين ميتا".

ويقوم الجيش النمساوي بدءا من اليوم في إجلاء "المواطنين" من إسرائيل، بعدما أوقفت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى إسرائيل لأسباب أمنية حتى إشعار آخر، ويتم نقل المواطنين إلى قبرص، حيث يستقلون بمعرفتهم رحلات جوية اعتيادية من هناك.

يشار إلى أنه يوجد حوالي ثمانية آلاف نمساوي أو أشخاص مزدوجي الجنسية في إسرائيل، وتم تسجيل 300 منهم لإجلاء محتمل.