كامل أبو علي يتزعم الأندية الشعبية للبحث عن حلول للأزمة المالية

شهدت الفترة الماضية سلسلة اجتماعات لعدد من الأندية الشعبية والجماهيرية يتزعمها كامل أبو علي رئيس النادي المصري، ورئيس نادي الإسماعيلي والمصري وبلدية المحلة من أجل بحث سُبل الخروج من الأزمات الحالية التي تعاني منها الأندية الجماهيرية.

وتم خلال الاجتماع تواصل كامل أبو علي مع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري تليفونيًا؛ نظرًا لتواجده رئيسا لبعثة فريق كرة السلة بدولة قطر من أجل مشاركته في مناقشة الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها الأندية الشعبية، ووضع حلول للأزمة المالية التي تواجه الأندية الشعبية.

ومن جهة أخرى، أرسل النادي المصري بشكل رسمي خطابًا إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية للمشاركة في بطولة السوبر المقبلة.

وصرح رجب عبد القادر، نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي: «من حقنا نشارك في بطولة السوبر المصري كوصيف لبطولة رابطة الأندية بدلا من فيوتشر رابع بطولة الدوري».

ورد أحمد شوبير نائب رئيس نادي فيوتشر على خطاب النادي المصري: «اتحاد الكرة أعلن الأندية المشاركة وهى: الأهلي والزمالك وسيراميكا وبيراميدز وتم استبعاد الزمالك بعد انسحابه، وبالتالي تم أخذ الفريق الرابع في الدوري وفقا للائحة، وكان اتحاد الكرة قال لو وصل إنبي لنهائي كأس مصر هيكون موجود، لكن الأهلي كسب وبالتالي رابع الدوري يكون موجود والموضوع انتهى على كده لحد ما فوجئنا بطلب النادي المصري».

واختتم: «المصري نادي جماهيري ويساهم في نجاح بطولة السوبر بالتأكيد، لكن للأسف أنت خسران نهائي الرابطة 4 من سيراميكا وضيعت فرصتك بإيدك».

ويحتل النادي المصري المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 3 مباريات، فاز في مباراتين وخسر واحدة، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

ويواصل فريق نادي المصري تحت قيادة علي ماهر المدير الفني تنفيذ البرنامج الذى تم وضعه خلال فترة توقف الدوري الحالية من أجل تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال الأسابيع الثلاثة الماضية والتى شهد حصد الفريق لنقاط.

ويحاول علي ماهر خلال هذه الفترة تجهيز مجموعة البدلاء والعائدين من الإصابة حتى يستفيد من جهود كل اللاعبين عقب استئناف مسابقة الدورى الممتاز.