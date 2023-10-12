5 منتخبات تلعب على سيناريو التأهل إلى يورو 2024

تنتظر نهاية الأسبوع الجاري، عددًا من المباريات المهمة، في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، ويتوقع أن تشهد حسم عدة منتخبات تأهلها المبكر رسميًا إلى البطولة المقبلة.

حتى الآن، لم يحسم تأهل أي منتخب رسميًا إلى يورو 2024، باستثناء منتخب البلد المضيف، ألمانيا، وهناك خمسة منتخبات تمتلك الفرصة لتحقيق ذلك خلال مباريات الأسبوع الحالي.

بدأت مباريات التصفيات في مختلف المجموعات تكتسب أهمية خاصة، ويجب على المنتخبات تحقيق النتائج الإيجابية من أجل ضمان تأهلها للبطولة القارية الكبيرة.

في المجموعة الأولى، يمكن للمنتخب الإسكتلندي أن يصبح أول منتخب يتأهل رسميًا إلى يورو 2024 إذا نجح في الفوز على منتخب إسبانيا، أو إذا فشل منتخب النرويج في الفوز على منتخب قبرص، ويتصدر المنتخب الإسكتلندي المجموعة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات في 5 مباريات.

منتخب فرنسا يملك أيضًا فرصة حسم تأهله إلى يورو 2024 إذا نجح في الفوز على هولندا، أو إذا تعادل وخسر منتخب اليونان أمام إيرلندا، يتصدر منتخب الديوك المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، أما منتخب بلجيكا فيمكن أن يحسم تأهله في المجموعة السادسة إذا فاز على النمسا أما إذا خسر فسيتأهل منتخب النمسا مبكرًا، وتساوى المنتخبان في عدد النقاط بالمجموعة برصيد 13 نقطة.

أما منتخب البرتغال، فيمكن أن يحسم تأهله إذا فاز على سلوفاكيا أو إذا تعادل وخسر منتخب لوكسمبورغ أمام أيسلندا، وحصل منتخب البرتغال على 18 نقطة من 6 مباريات ويتصدر مجموعته.

يذكر أن أول وثاني كل مجموعة في التصفيات سيتأهلان مباشرة إلى يورو 2024، بينما يتأهل ثلاث منتخبات أخرى عن طريق الملحق، ويمكن لبعض المنتخبات الأخرى ضمان مكان في الملحق بناءً على تصنيفها في دوري الأمم الأوروبية، ويمكن أن تجعل هذه المباريات القادمة الأسبوع الحالي حظوظ الفرق تتغير بشكل كبير، وستشهد منافسات مثيرة وتنافسية من أجل الوصول إلى يورو 2024.