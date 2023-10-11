باحث: مصر هي المدافع الأول عن القضية الفلسطينية وترفض تماما مبدأ المخيمات

قال محمود سلامة باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ مصر هي المدافع الأول عن القضية الفلسطينية وترفض تماما مبدأ المخيمات، مشيرًا إلى أن أونروا لديها 58 مخيما للاجئين الفلسطينيين، ومليونا فلسطيني يعيشون بمخيمات في الأردن وسوريا ولبنان.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "أونروا تحاول تقديم أقصى ما يمكن تقديمه للفلسطينيين في ظل الأحداث الراهنة، فقد جرى الإعلان عن أن 9 من العاملين في أونروا قُتلوا بسبب القصف الإسرائيلي".

وتابع، أن الاعتداء الإسرائيلي لم يعد يستهدف الفلسطينيين فقط ولكن العاملين في المنظمات الدولية أيضا، منهم أونروا والموظفين العاملين في الأمم المتحدة داخل الأراضي المحتلة.