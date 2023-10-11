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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحثة بالمركز المصري للفكر: إسرائيل ترتكب جرائم حرب بشكل صريح وممنهج

هبة شكري الباحثة
هبة شكري الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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قالت هبة شكري الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه خلال الأيام الماضية ارتكبت إسرائيل جرائم حرب بشكل صريح وممنهج، تحت إدارة حكومة شديدة التطرف، وسط صمت عالمي تام.

وأضافت خلال لقائها مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك كارثة إنسانية أخرى في غزة قد تتسبب في موت المصابين أو المحتاجين للرعاية بسبب نقص الوقود، وقد يتحول مستشفى دار الشفاء إلى مقبرة جماعية.

وتابعت أن حكومة إسرائيل المتطرفة تحاول توصيل سكان غزة إلى حالة إنهاك كامل، قبل بدء تنفيذ سيناريوهات الاجتياح وتهجير السكان.

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هبة شكري إسرائيل جرائم حرب شديدة التطرف غزة
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