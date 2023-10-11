“الصحة” تحذر من منشورات تتضمن معلومات مضللة يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي

حذرت وزارة الصحة والسكان، من منشورات مخادعة يتم تداولها على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لتضليل المواطنين من خلال معلومات مغلوطة، تثير في قرائها حالة من القلق والاضطراب.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذه المنشورات تتضمن تحذيرات من الذهاب للمستشفيات وأسماء أدوية، وأرقام هواتف غير صحيحة، إلى جانب توجيه المواطنين إلى اتخاذ قرارات غير صحيحة، بشأن التوجه للمستشفيات، وعدم استشارة الأطباء، حال الشعور بأعراض مرضية معينة.

وأكدت الوزارة أن منشآتها الطبية، من مستشفيات ومراكز طبية، ووحدات صحية، متاحة لجميع المواطنين في كافة محافظات الجمهورية، للتعامل مع أي أعراض مرضية، وتشخيصها وعلاجها، وتقديم كافة الخدمات الطبية، على مدار الـ24 ساعة.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، عبر صفحات الوزارة المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي، والبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، والخط الساخن 15335 لإرشاد المواطنين والإجابة عن أي استفسارات.