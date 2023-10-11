ads
الأربعاء 11 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

“الصحة” تحذر من منشورات تتضمن معلومات مضللة يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حذرت وزارة الصحة والسكان، من منشورات مخادعة يتم تداولها على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لتضليل المواطنين من خلال معلومات مغلوطة، تثير في قرائها حالة من القلق والاضطراب.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذه المنشورات تتضمن  تحذيرات من الذهاب للمستشفيات وأسماء أدوية، وأرقام هواتف غير صحيحة، إلى جانب توجيه المواطنين إلى اتخاذ قرارات غير صحيحة، بشأن التوجه للمستشفيات، وعدم استشارة الأطباء، حال الشعور بأعراض مرضية معينة.

وأكدت الوزارة أن منشآتها الطبية، من مستشفيات ومراكز طبية، ووحدات صحية، متاحة لجميع المواطنين في كافة محافظات الجمهورية، للتعامل مع أي أعراض مرضية، وتشخيصها وعلاجها، وتقديم كافة الخدمات الطبية، على مدار الـ24 ساعة.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، عبر صفحات الوزارة المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي، والبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، والخط الساخن 15335 لإرشاد المواطنين والإجابة عن أي استفسارات.

ads
التواصل الاجتماعي الصحة والسكان حالة من القلق زارة الصحة والسكان معلومات مغلوطة مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الصحة والسكان
ads