عزت إبراهيم: جيش أمريكي كامل شرق المتوسط للمرة الأولى منذ حرب العراق

قال الدكتور عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي وعضو هيئة الاستشاريين بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التأييد الأمريكي لحكومة إسرائيل على لسان جو بايدن يعتبر أقوى موقف دعم لإسرائيل منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي.

وأضاف إبراهيم خلال لقائه مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" على شاشة "إكسترا نيوز"، لدينا الآن جيش أمريكي كامل، أكبر حاملة طائرات ومدمرات و500 آلاف جندي، وهذا لم يحدث منذ حرب العراق.

وتابع أن إسرائيل للمرة الأولى تتعرض لهجوم داخل أراضيها بهذا الشكل وهذه الضخامة منذ تأسيسها عام 1948، وهذا ما يفسر ردود الفعل الضخمة على الحدث، الذي أصبح شأنا داخليا في الولايات المتحدة، ومؤتمر بايدن في البيت الأبيض كان انتخابيا، حيث قدم نفسه مع نائبته كاميلا هاريس، التي نادرا ما تظهر معه في كادر خلال إلقاء كلمة، باعتباره الوحيد الذي يمكنه إنقاذ إسرائيل.

ولفت إبراهيم إلى أن الحزب الديمقراطي كان منقسما بسبب إسرائيل وسياسات الاستيطان، في المقابل الجمهوريون متحدون على ضرورة دعم إٍسرائيل، لأن تيار ترامب هو المتحكم في الحزب الجمهوري الآن، لذلك يحاول بايدن وزن الكفة.