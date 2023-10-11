باحث: أطراف إقليمية غير راضية عن خطة مصر غير المسبوقة لتنمية سيناء

قال شادي محسن باحث بوحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ مصر تبذل جهدا غير مسبوق في سيناء تنمويا حتى تكون درة تاج رؤية "مصر 2030"، مشددًا على أن كل ما يحدث في سيناء يخص المصريين والسيادة المصرية وما يحدث من دور مصر في قطاع غزة يحفظ حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

وأضاف محسن خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "الأطراف الإقليمية المتنافسة والمتخاصمة مع هذا المشروع فوق الممتاز بسيناء لا يحبون أن هذا المشروع يتقدم ويتطور، وبالتالي فقد تم إشاعة بعض الأخبار المضللة مثل قتل 6 إسرائيليين في سيناء، وهو ما يعني أن هناك بعض الأمور تحدث في سيناء غير مرغوبة عند بعض الأطراف الإقليمية".

وتابع باحث بوحدة الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: "إرباك الحسابات التنموية في سيناء سيكون عن طريق تصدير أزمة قطاع ومواطني غزة إلى سيناء مرة أخرى، حيث إن أطرافا إقليمية غير راضية عن خطة مصر غير المسبوقة لتنمية سيناء، كما أن الفصل الثامن في صفقة القرن في يناير 2020 تحدث عن قطاع غزة وأنه يمكن تهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار ومنح تمويلات بمليارات الدولارات للدول المضيفة وهو ما قبله الإخوان، لذلك، كان دعم الإخوان أمرا حتميا واستراتيجيا".