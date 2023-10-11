كندا تعلن إرسال مزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الكندي بيل بلير اليوم الأربعاء، أن كندا سترسل المزيد من الذخائر إلى أوكرانيا، بما في ذلك قذائف المدفعية وقنابل الطائرات.

وتم الكشف عن الحزمة الجديدة في بداية الاجتماع الدوري للحلفاء لدعم الجيش الأوكراني، ويشمل التبرع ألفي طلقة من ذخيرة المدفعية عيار 155 ملم بالإضافة إلى 955 طلقة من قذائف دخان المدفعية - من المفترض أن يتم إطلاقها من نفس مدافع الهاوتزر. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك 277 قنبلة تزن ألف رطل، لاستخدامها في مهام الدعم الجوي القريب من قبل الطائرات العسكرية للبلاد، وتأتي الذخائر من المخزون الحالي للجيش الكندي.

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، استمعت لجنة بمجلس العموم إلى انخفاض مخزون الذخيرة في كندا والدول الحليفة وعدم زيادة الإنتاج لتعويض ما يتم التبرع به.

ويعني التبرع الأخير أن كندا قدمت 10 آلاف طلقة عيار 155 ملم إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى 10 آلاف قذيفة عيار 105 ملم، وحوالي مليوني طلقة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة عيار 7.62 ملم.

كما يتضمن جزء من الحزمة التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء ما قيمته 25 مليون دولار من الملابس والمعدات الشتوية لأوكرانيا، بما في ذلك الأحذية والطبقات الحرارية وأكياس النوم الشتوية.