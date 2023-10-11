بوتين: من غير المعلوم ما إذا كان من الممكن تهدئة الوضع الفلسطيني الإسرائيلي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه ليس من المعلوم إن كان هناك إمكانية لتهدئة الوضع الفلسطيني الإسرائيلي في القريب العاجل أم لا.

وقال بوتين، خلال الجلسة العامة لمنتدى أسبوع الطاقة الروسي، اليوم الأربعاء: "ليس من المعلوم ما إذا كان من الممكن تهدئة الوضع بطريقة أو بأخرى في المستقبل القريب، ولكن يجب علينا أن نسعى جاهدين لتحقيق ذلك لأن اتساع منطقة الصراع قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك في قطاع الطاقة".

وأضاف بوتين: "هناك العديد من مؤيدي الدولة الفلسطينية المستقلة في إسرائيل والولايات المتحدة، لكن القوى التي تدعو إلى الحل بالقوة أصبحت لها اليد الطولى".

وتابع: "هذه المشكلة أكثر تعقيدا وفي الولايات المتحدة هناك العديد من الشخصيات السياسية والخبراء، الذين يعتقدون أننا بحاجة إلى متابعة طريق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وهناك مثل هؤلاء الأشخاص في إسرائيل"، لافتا إلى أن "من يحاولون حل هذه المشكلة بالقوة منذ عقود أصبحت لهم اليد الطولى وهذا يؤدي للأسف إلى مثل هذه الحوادث المأساوية التي نشهدها".