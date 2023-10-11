ads
الأربعاء 11 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تحرير 229 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

تحرير 229 مخالفة
تحرير 229 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (229) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
يأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.. 

ads
للمحلات الغلق خلال 24 ساعة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء
ads