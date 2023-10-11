الملك تشارلز يبدأ زيارة إلى كينيا نهاية أكتوبر الجاري

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أن الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا سيقومان بزيارة دولة إلى كينيا في الفترة من الثلاثاء 31 أكتوبر إلى الجمعة 3 نوفمبر 2023؛ للاحتفال بالعلاقة الدافئة بين البلدين والشراكة القوية والديناميكية التي يواصلان تشكيلها.

وأوضحت الحكومة البريطانية، عبر موقعها الرسمي، أن الزيارة تأتي بناء على دعوة من رئيس كينيا وليام روتو في الوقت الذي تستعد فيه نيروبي؛ للاحتفال بمرور 60 عامًا على الاستقلال.

ومن المقرر أن يزور الملك تشارلز الثالث مدينة نيروبي ومقاطعة مومباسا والمناطق المحيطة بها، وسيعكس برنامج الزيارة الطرق التي تعمل بها كينيا والمملكة المتحدة معًا، ولا سيما لتعزيز الرخاء المتبادل ومعالجة تغير المناخ، وتعزيز فرص الشباب وتوظيفهم، وتعزيز التنمية المستدامة وإنشاء منطقة أكثر استقرارًا وأمانًا.

ووفقا للموقع الرسمي للحكومة البريطانية، فإنه خلال الزيارة، سيلتقي الملك تشارلز والملكة كاميلا الرئيس روتو والسيدة الأولى، بالإضافة إلى أعضاء آخرين في الحكومة الكينية وموظفي الأمم المتحدة والمديرين التنفيذيين والقادة الدينيين والشباب وقادة المستقبل ومشاة البحرية الكينية الذين يتدربون مع مشاة البحرية الملكية البريطانية.

وأضافت الحكومة البريطانية، أن الملك تشارلز سيخصص بعض الوقت خلال الزيارة لتعميق فهمه للمظالم التي تعرض لها شعب كينيا، وسيقوم بجولة في متحف جديد مخصص لتاريخ كينيا وسيضع إكليلًا من الزهور على قبر المحارب المجهول في حدائق أوهورو، بالإضافة إلى زيارة موقع إعلان استقلال كينيا في عام 1963.