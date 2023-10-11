حزب الله يعلن مسؤوليته عن هجوم صاروخي على موقع إسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع على مناطق إسرائيلية متاخمة لحدود جنوب لبنان، ما تسبب في عودة التوترات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أطلق فيه حزب الله اللبناني صاروخين من أراضي جنوب لبنان باتجاه موقع عسكري إسرائيلي، ما دفع قوات الاحتلال الإسرائيلي لقصف بلدتين جنوب لبنان.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بلدة الضهيرة التابعة لمنطقة صور، بالإضافة إلى بلدة يارين، حيث قصفت إسرائيل تلك البلدات بالقذائف الفسفورية.

جاء ذلك بعدما استهدف حزب الله اللبناني أبراج مراقبة إسرائيلية وأجهزة رادر في مستوطنة جرداي، كما أصاب صاروخ مضاد للدبابات موقع عسكري إسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.