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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

في حصيلة جديدة.. مقتل 10 فرنسيين و18 في عداد المفقودين إثر الهجوم الذي استهدف إسرائيل

إليزابيث بورن
إليزابيث بورن
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أعلنت فرنسا اليوم الاربعاء، مقتل 10 من رعاياها وبقاء 18 آخرين في عداد المفقودين، في حصيلة جديدة للهجوم الذي استهدف إسرائيل منذ السبت الماضي.

وخلال جلسة استجواب الحكومة في مجلس الشيوخ، أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن أن 10 فرنسيين لقوا حتفهم في إسرائيل منذ السبت الماضي، في حين لا يزال 18 آخرون في عداد المفقودين، من بينهم عدد من الأطفال ربما اختطفوا. وأضافت أن الحكومة على اتصال دائم مع عائلات الضحايا.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا قد أعلنت أمس أن حصيلة الضحايا الفرنسيين في الهجمات التي وقعت في إسرائيل بلغت 8 و20 آخرين في عداد المفقودين، "من المحتمل أنه تم اختطاف بعضهم".

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