مرتضى منصور يهاجم القائمة الموحدة ويتوعد حسين لبيب

توعد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق بالرد على حسين لبيب، المرشح على منصب رئاسة نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري.

وقال مرتضى منصور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «انتظرونا مرتضي منصور بعد طول صمت حفاظا علي استقرار النادي يرد بالمستندات علي أكاذيب اللجنة المزمع تعينها لتدير النادي برئاسة حسين لبيب المسماة قائمة موحدة " قائمة كدة وكدة " للتحايل علي القانون وهم يعلمون انها لجنة ستعين ويعلمون من الذكي الذي اختار هذه القائمة الوهمية».

وأضاف: «للأسف فاته ان شعب مصر خاصة الزملكاوية اذكياء جدا وان 9 من اللجنة او القايمة الوهمية كانوا في اللجنة اللي خربت النادي منذ عامين او كانوا مرشحين في الانتخابات الماضية وقبل الماضية ورفضتهم الجمعية العمومية واسقطتهم جميعا ..كفي كذب وتضليل وتشهير».

وتابع مرتضى منصور: « انتظروا الرد بالمستندات التي اتحدي ان يكذبها دكر من المنتشرين في كل القنوات والمواقع والصحف».

واختتم: «الكيل فاض والصبر نفذ ويجب كشف هؤلاء المتآمرين الذين يحاولون هم وانصارهم تضليل الرأي العام دون ان يكون في ايدهم مستند واحد يؤكد أكاذيبهم».