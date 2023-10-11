فيتوريا يرفع درجة التدريبات القصوى في معسكر الإمارات

واصل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، رفع درجة الاستعدادات القصوي في التدريبات داخل معسكر المنتخب المقام حاليا في الامارات، والذي يشهد مبارتين وديتين امام زامبيا والجزائر ، ضمن استعدادات المنتخب المصري لخوض نهائيات بطولة أمم افريقيا وتصفيات كأس العالم.



وعلمت «البوابة نيوز» من مصدر خاص بالجهاز الفنى لـ«الفراعنة»، أن فيتوريا اهتم خلال التدريبين السابقين بالجمل الذي يسعى لتحفيظها للاعبين وطريقة اللعب الخاصة به، ووضع خيوط ربط بين اللاعبين الجدد بعد الظهور العشوائي بينهم في مباراة تونس، لتأكيد وجودهم فى قائمة الفراعنة لتدعيم صفوف الفريق، عن طريق إجراء بعض التقسيمات بين اللاعبين لأكثر من مرة، بمعنى أن يتم تغيير اللاعبين من تقسيمة إلى الثانية للوصول لأفضل نتائج ربط بين اللاعبين.

شارك في تدريب منتخب مصر ال٢٥ لاعبا المختارين للمعسكر وهم : محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي .