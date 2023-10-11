8 شهداء بينهم أطفال في قصف إسرائيلي لمنزلين جنوب قطاع غزة

استشهد مساء اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان، إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت المنزلين دون سابق إنذار، مشيرين إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت كذلك 3 شقق سكنية في برج الكرمل المجاور لمستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وألحقت بها أضرارا جسيمة.

وكثفت طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته وبوارجه قصفها على مختلف مناطق قطاع غزة، واستهدفت برجا سكنيا هو برج الكرمل ودمرت به 3 شقق وألحقت أضرارا بأخرى.

ويتواصل العدوان لليوم الخامس على التوالي، موقعا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمارا مهولا في البنايات والممتلكات والبنية التحتية.