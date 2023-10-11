17 أكتوبر.. الرئيس الصيني يحضر افتتاح منتدى "الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي"

يحضر الرئيس الصيني شي جين بينج حفل افتتاح "منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي"، الذي سيعقد في بكين في الفترة من 17 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونينج- في بيان، أورده الموقع الرسمي لشبكة (سي جي تي إن) الصينية- إن شي سيلقي كلمة رئيسية في حفل الافتتاح، وسيقيم مأدبة ترحيب للقادة الأجانب ورؤساء المنظمات الدولية الذين يحضرون المنتدى.

وأشارت المتحدثة إلى أن موضوع المنتدى هو "التعاون عالي الجودة في الحزام والطريق: معا من أجل التنمية والرخاء المشتركين".

يأتي المنتدى في الوقت الذي يصادف فيه عام 2023 الذكرى السنوية العاشرة لمبادرة "الحزام والطريق"، ومنذ إطلاق المبادرة قبل 10 سنوات وبفضل الجهود المشتركة لجميع الأطراف توسع التعاون في إطارها إلى ما وراء حدود الصين ليصبح جهدًا دوليًا، وفقا لما جاء في الكتاب الأبيض الذي صدر، أمس الثلاثاء، بعنوان "مبادرة الحزام والطريق: ركيزة رئيسية لمجتمع المستقبل المشترك للبشرية".