"حملة بشبابها" تطلق أولى لقاءاتها الحوارية للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالدقهلية

نظمت "حملة بشبابها" بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء اولى لقاءاتها الحوارية الشبابية للحث على المشاركة السياسية فى الإنتخابات الرئاسية القادمة، تحت شعار شباب بهوية وطنية، وذلك بالنادي الإجتماعي بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي، في إطار سلسلة من اللقاءات التثقيفية والحلقات النقاشية والتوعوية السياسية.

جاء ذلك بمشاركة 100 شاب وفتاة، أعضاء حملة بشبابها بمحافظة الدقهلية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وبحضور منى جوده مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، والمهندس محمد ثروت فتح الباب المنسق العام لحملة بشبابها بالدقهلية، وعدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

ومن جانبه أعرب المهندس محمد ثروت فتح الباب المنسق العام لحملة بشبابها بالدقهلية، عن ضرورة المشاركة الإيجابية للشباب في الإستحقاق الدستوري القادم، وان يكون له دور فاعل ومؤثر قادر على استيعاب ما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات على أرض الواقع، بالإضافة إلى تبني الدولة المصرية رؤية واضحة وعازمة علي تمكين الشباب خلال السنوات الاخيرة.

وأضافت مني جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، ان الشباب هم روح لكل وطن وقرار لكل أمة للتوجيه الصحيح لوطن واعي ومثقف، وأن هدف الحملة تشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية الرئاسية لعام 2024، لتعزيز الوعي السياسي للشباب وتحفيزهم على المشاركة السياسية والشعور بالمسؤولية المجتمعية والوطنية.

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