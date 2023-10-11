ads
الأربعاء 11 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"حملة بشبابها" تطلق أولى لقاءاتها الحوارية للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالدقهلية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت "حملة بشبابها" بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء اولى لقاءاتها الحوارية الشبابية للحث على المشاركة السياسية فى الإنتخابات الرئاسية القادمة، تحت شعار شباب بهوية وطنية، وذلك بالنادي الإجتماعي بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي، في إطار سلسلة من اللقاءات التثقيفية والحلقات النقاشية والتوعوية السياسية.

جاء ذلك بمشاركة 100 شاب وفتاة، أعضاء حملة بشبابها بمحافظة الدقهلية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وبحضور  منى جوده مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، والمهندس محمد ثروت فتح الباب المنسق العام لحملة بشبابها بالدقهلية، وعدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

ومن جانبه أعرب المهندس محمد ثروت فتح الباب المنسق العام لحملة بشبابها بالدقهلية، عن ضرورة المشاركة الإيجابية للشباب في الإستحقاق الدستوري القادم، وان يكون له دور فاعل ومؤثر قادر على استيعاب ما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات على أرض الواقع، بالإضافة إلى تبني الدولة المصرية رؤية واضحة وعازمة علي تمكين الشباب خلال السنوات الاخيرة.

وأضافت مني جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، ان الشباب هم روح لكل وطن وقرار لكل أمة للتوجيه الصحيح لوطن واعي ومثقف، وأن هدف الحملة تشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية الرئاسية لعام 2024، لتعزيز الوعي السياسي للشباب وتحفيزهم على المشاركة السياسية والشعور بالمسؤولية المجتمعية والوطنية.

IMG-20231011-WA0028
IMG-20231011-WA0028
IMG-20231011-WA0029
IMG-20231011-WA0029
IMG-20231011-WA0032
IMG-20231011-WA0032
IMG-20231011-WA0033
IMG-20231011-WA0033
IMG-20231011-WA0037
IMG-20231011-WA0037
IMG-20231011-WA0038
IMG-20231011-WA0038
IMG-20231011-WA0030
IMG-20231011-WA0030
IMG-20231011-WA0031
IMG-20231011-WA0031
ads
الانتخابات الرئاسية القادمة الدقهلية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محافظة الدقهلية مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية
ads