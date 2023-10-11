فيتوريا: لم أستقر على تشكيل مباراة زامبيا لكن جميع اللاعبين جاهزون

قال روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، إنه لم يستقر على تشكيل الفراعنة لمباراة الغد أمام زامبيا وديا، ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم.

وأضاف المدري البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل مباراة الغد: «لم أستقر على تشكيل مباراة الغد ولكن جميع اللاعبين على جاهزية كاملة لخوض المباراة».

شارك في تدريب منتخب مصر للمباراة الـ٢٥ لاعبا المختارين للمعسكر، وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي .