«فيفا» يعلن غلق باب التصويت على جوائز الأفضل في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، غلق باب التصويت على جوائز الأفضل في العالم (ذا بيست)، من جانب الجماهير والتي شهدت مشاركة أكثر من مليون صوت متفرق على المرشحين.

انتهت عملية التصويت للجماهير على جميع فئات جوائز الأفضل في العالم (ذا بيست 2023)، لاختيار أفضل لاعب، وأفضل لاعبة، وأفضل مدرب للسيدات، وأفضل مدرب للرجال، وأفضل حارسة مرمى، وأفضل حارس مرمى، وجائزة بوشكاش، وجائزة الجماهير، وذلك منذ إعلان «فيفا» المرشحين في شهر سبتمبر الماضي.

وخرج النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، من قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في العالم (ذا بيست).

شهدت القائمة، تواجد ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، وإيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، وكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، برناردو سيلفا وجوليان ألفاريز وكيفن دي بروين ورودري، لاعبي مان سيتي، مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر السعودي، إلكاي جوندوجان لاعب برشلونة الحالي، وخفيتشا كفاراتسيخيليا لاعب نابولي، وزميله فيكتور أوسيمين، وديكلان رايس لاعب أرسنال.

وسيتم حصر جميع الأصوات بواسطة مراجع داخلي مستقل، قبل الإعلان عن القائمة النهائية في الأسابيع المقبلة، وبعدها الإعلان عن تتويج الفائز في كل فئة في حفل توزيع الجوائز للاحتفال بإنجازات اللاعبين والمدربين الرائدين في كرة القدم للرجال والنساء.