تريزيجيه: هدفنا الفوز بلقب أمم إفريقيا

أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر الوطني، أن جميع اللاعبين ستبذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز في المرحلة المقبلة وتحقيق لقب امم افريقيا والتأهل لكأس العالم.

وأضاف تريزيجيه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة زامبيا غدًا، جميع اللاعبين متعطشين للفوز، وهدفنا الفوز باللقب أمم إفريقيا بعد خسارة الفراعنة للنهائي مرتين.

شارك في تدريب منتخب مصر ال٢٥ لاعبا المختارين للمعسكر وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه وحسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي .