ads
الأربعاء 11 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير خارجية إيطاليا: مصر دورها رئيسي في استقرار المنطقة

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

شدد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، على أهمية تخفيف التصعيد وتهدئة الأوضاع بين إسرائيل وقطاع غزة، حيث وجدت في مصر الإصغاء والرغبة في تهدئة الأوضاع من الدول العربية، من أجل الاستقرار وتدعيم السلام في الشرق الأوسط، وستكون هناك مبادرات موجهة إلى تهدئة الوضع برعاية الحكومة المصرية، وسنجد الدعم من الجانب الإيطالي.

أضاف «تاياني»، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى التطرق حول الهجرة غير الشرعية، وسيجري توزيع الجهود بين مصر وإيطاليا للمكافحة ضد مهربي البشر، الذين يهربون أيضا أسلحة ومخدرات، وسنعمل مع مصر من أجل الوصول للأهداف المشتركة، ووقف موجات الهجرة غير الشرعية.

ولفت إلى أنه جرى التطرق لموضوعات الصناعة والزراعة والهجرة الشرعية ودعم ذلك، ونحتاج للأيدي العاملة المؤهلة، لذلك ندرس كل صور التعاون مع مصر عن طريق القطاع الخاص أيضا، من أجل تأهيل العمال في مجال الزراعة والصناعة.
 

ads
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني تخفيف التصعيد قطاع غزة
ads