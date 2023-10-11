ننشر الموقف التنفيذي لتطوير ديوان عام محافظة دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعا آخر لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة تطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، وذلك بحضور ممثلي الجهتين المنفذة والاستشارية للمشروع.

تناول الاجتماع استعراض مستجدات الموقف المتعلقة بنسب التنفيذ للمشروع وما تم تنفيذه لتلافى أي ملاحظات بأعمال تطوير كورنيش والتي تشمل إنشاء سور للكورنيش ومقاعد وأعمدة إنارة، وكذلك إنشاء أرصفة وشبكة لصرف مياه الأمطار، هذا إلى جانب تشجير تلك المنطقة، حيث قررت "المحافظ" تشكيل لجنة لمتابعة تلك الأعمال والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

كما تابعت "المحافظ" ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من أعمال بمبنى الديوان، وناقشت خطة المرحلة المقبلة، لنهو مراحل العمل وفقا للجداول الزمنية المحددة والتصور العام والرؤية التي إعدادها للمشروع لإنشاء مبنى أخضر وذكي، وناقشت أيضا خطة الفرش وتجهيز القاعات والأقسام بالمبنى.

وفي سياق متصل، اطلعت الدكتورة منال عوض على الموقف النهائي لتجهيز مركز السيطرة، حيث أكدت على إتمام جميع التجهيزات بالمركز وفرشه استعدادا لتشغيله خلال الفترة القادمة.