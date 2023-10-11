فيتوريا: باب المنتخب مفتوح للجميع وكلنا أسرة واحدة

أكد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن اللاعب المصري يكون في غاية السعادة عند استدعائه لمعسكر منتخب بلاده.

وقال البرتغالي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة زامبيا الودية غدًا، باب المنتخب مفتوح للجميع، وأثبتنا ذلك في أكثر من معسكر، وتم استدعاء كل من اجتهد، وأثبت ذلك.

شارك في تدريب منتخب مصر الـ ٢٥ لاعبًا المختارين للمعسكر وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفى محمد، مروان حمدي.