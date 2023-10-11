تريزيجيه: الجيل الحالي للفراعنة يستحق الفوز ببطولة أمم أفريقيا

قال محمود حسن تريزيجيه، قائد المنتخب الوطني ان الجميع جاهز لمباراة زامبيا الودية غدا.



واضاف تريزيجيه، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة زامبيا المقرر لها غدا الخميس وديا، ضمن استعدادات المنتخب المصري لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم، أن الجيل الحالي للمنتخب الوطني يستحق تحقيق لقب بطولة أمم أفريقيا المقبلة، والمقرر اقامتها في يناير المقبل بكوت ديفوار.

شارك في تدريب منتخب مصر الـ٢٥ لاعبا المختارين للمعسكر وهم : محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي .