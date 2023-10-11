وزير الشباب يشهد ختام فعاليات الوفد الثاني لبرنامج التطوع الدولي في مصر

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ختام فعاليات الوفد الثاني لبرنامج التطوع الدولي المنظم بالتعاون مع مؤسسة شباب المتوسط للتنمية، الذي يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز العمل التطوعي وتنمية مهارات الشباب، وجعل مصر قبلة للتطوع الدولي.

حضر اللقاء الختامي كل من جوليانا سانتوس، مؤسس مؤسسة موديستو البرتغالية، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

تقام فعاليات الوفد الثاني خلال الفترة من 16 سبتمبر الماضي حتى 16 أكتوبر الجاري، بمشاركة 17 متطوعًا ومتطوعة من "ألمانيا والبرتغال والبرازيل والاردن ومصر" وتم تنظيم البرنامج بواسطة الإدارة المركزية لتنمية الشباب - إدارة أندية التطوع والإدارة المركزية للتعليم المدني.

رحب وزير الشباب والرياضة، بجميع المشاركين في البرنامج في نسخته الثانية في مصر، متمنيا لهم طيب الاقامة في مصر.

وأضاف وزير الشباب والرياضة ان هذه الفعاليات تعتبر فرصة قيمة للشباب لتبادل الخبرات والمعرفة مع المتطوعين الدوليين، وتعزيز التفاهم الثقافي والتعاون بين الشباب من مختلف البلدان، كما تساهم في تطوير مهارات القيادة والتواصل لدى المشاركين، مما يعزز قدراتهم ويساهم في تنمية المجتمعات التي يعملون فيها، حيث يعكس برنامج التطوع الدولي التزام وزارة الشباب والرياضة المستمر في دعم الشباب وتمكينهم، وتعزيز دورهم في التنمية الشاملة. تهدف الوزارة إلى تعزيز ثقافة التطوع وتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في الأنشطة التطوعية المختلفة، لتعزيز التنمية المستدامة وبناء مجتمع أفضل.

خلال فعاليات البرنامج تم إجراء جلسات لاختبار وتقييم مهارات العرض والتحدث العامة، بالإضافة إلى مناقشة استراتيجيات الشباب في دول مصر والبرتغال وألمانيا والبرازيل.

كما تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات لمناقشة الموضوعات المختلفة وتقديمها في عروض نهائية، وشارك في هذه الجلسات أعضاء من مشروع سفراء شباب مصر ومكتب التبادل الثقافي والتعاون الدولي، لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات.

الجدير بالذكر أن تنفيذ البرنامج جاء في إطار تكريم الوزير أشرف صبحي، حيث حصل على جائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لرواد العمل التطوعي في مملكة البحرين، نظرًا لدوره الفعال والبارز في تطوير الحركة التطوعية ومنظومة التطوع المصرية.

وتهدف هذه الفعالية إلى تشجيع السياحة التطوعية وتعزيز السياحة في مصر، وتحويلها إلى وجهة جذابة للعمل التطوعي الدولي. وقد شمل البرنامج أنشطة متنوعة مثل ممارسة اللغات الأجنبية وورش العمل في مراكز الشباب ومراكز التعليم المدني، وزيارات ميدانية للمعالم السياحية والثقافية في القاهرة ومناطق أخرى من مصر.