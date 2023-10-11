فيتوريا: مباراة زامبيا صعبة لامتلاكها عناصر قوية

وجه البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، الشكر لدولة الامارات علي حسن التنظيم في استقبال بعثة المنتخب المصري استعدادا لمواجهة زامبيا والجزائر وديا، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم.



واضاف البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا والخاص بمباراة زامبيا: “كنا نتمني ان يكون لدينا وقت اطول للاستعداد لمباراة زامبيا”.

وأضاف ان مباراة زامبيا لن تكون سهلة خاصة أنه منتخب يمتلك عدد من العناصر القوية.

شارك في تدريب منتخب مصر الـ٢٥ لاعبا المختارين للمعسكر وهم : محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي .