بدء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث التصعيد الإسرائيلي تجاه فلسطين

بدأت بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث التطورات على الساحة الفلسطينية.

ويناقش الوزراء في اجتماعهم الطارئ التطورات على الساحة الفلسطينية، وخاصة في قطاع غزة، بعد أيام من عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها كتائب القسام فجر السابع من أكتوبر الجاري.

وأعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، انعقاد الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم، بناءً على طلب دولة فلسطين، وبرئاسة المملكة المغربية، الرئيس الحالي للدورة، لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي.

وقال مندوب فلسطين في الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، إنه طلب اجتماعا طارئا لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاعتداءات الغاشمة المستمرة على الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الحل الوحيد لكل ما يجرى من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.