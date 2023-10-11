بوتين: الاقتصاد العالمي يتحرك نحو نموذج متعدد الأقطاب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاقتصاد العالمي يتحرك نحو نموذج متعدد الأقطاب، منوهًا بأنه لا يوجد منافس للصناعة النووية الروسية؛ إذ تبني روسيا 22 وحدة طاقة في آنٍ واحد في مختلف البلدان.

وقال بوتين - في كلمته اليوم الأربعاء خلال الجلسة العامة لمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن استهلاك الطاقة الكهربائية في روسيا في نماء ما يعد دليلا على نمو الاقتصاد"، مشددا على ضرورة وجود سيادة اقتصادية بمجالي الطاقة والتجارة على خلفية تعرض الاقتصاد لتغيرات جذرية.

وأضاف بوتين أن هذا المنتدى يجتمع به شركات رائدة وخبراء من كل أنحاء العالم لتقييم آفاق الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن الأولوية هي تلبية الطلب في سوق المحروقات المحلية.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى التقدم الذي أحرزه العراق في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدا أن العراق قطع شوطا كبيرا في مجال الطاقة المتجددة، مشددا على أن تعاوننا في مجال الطاقة ومواجهة التحديات خطوات ستوفر الرفاه والتقدم لبلداننا.

وقال السوداني - في كلمته خلال أعمال المنتدى، وفقا لبيان مكتب رئيس الوزراء العراقي أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن التعاون في مجال الطاقة، في مواجهة تحديات الكهرباء وصناعات النفط والبتروكيماوياتِ والغاز، هي خطوات ستوفر التقدم، وتساعدنا في مواجهة تصاعد الطلب على الطاقة"، لافتًا إلى أن العراق يسعى إلى تنويع مصادر الطاقة، وعدم اعتماد اقتصاده على النفط فقط"، مؤكدًا أن الحكومة وضعت نصب أعينها التحول العالمي بالطاقة، والمتمثلة بمشاريع خفض الكاربون، ومشاريع كفاءة الطاقة.

وأضاف أنه مع وجود التزامات لتقليل الانبعاثات الكربونية حتى عام 2045، أطلقنا مشاريع خفض الكربون بتمويل من سندات الكربون لمشاريع الغاز في حقل شرق بغداد، منوها بأنه يمكن للبلدان تحسين كفاءة الطاقة؛ فقيود المناخ هي لمكافحة الآثار المناخية للوقود الأحفوري، وليس الوقود نفسه، من أجل أن يبقى النفط منافسًا من حيث البصمة الكربونية.

وبين السوداني أن العراق قطع شوطا في مجالات الطاقة المتجددة، عبر إضافة سعات توليد شمسية تقدر بثلاثة آلاف ميجاواط، قائلا: "وضعنا هدفا لتغطية ثلث الحاجة المحلية للكهرباء عبر استثمار المصادر المتجددة بحلول عام 2030، كما أننا مستمرون في ترقية تقنيات استخراج الوقود الأحفوري، ومراعاة الجوانبِ البيئية في هذا المجال".

وأكد أن الحكومة ماضية في الاستثمار الأمثلِ للغاز، في ظل تنامٍ عالمي في الطلب على الغاز، الذي يتجاوز المعروض بكثير، مشيرًا إلى أن الأنظمة المتعاقبة على العراق، ومنذ اكتشاف النفط، لم تستثمر الغاز ولجأت إلى حرقه، ما تسبب بهدر هذه الثروة وتلوث البيئة، مبينًا أن المشكلة تضاعفت مع ضياع الفرص، وتنامي الحاجة للطاقة الكهربائية، واضطرار العراق إلى استيراد الغاز.

وأوضح السوداني أنه يشكل البعض على آلية التنسيق المعتمدة في (أوبك +)، لكننا نؤكد على ضرورة التوازن بين العرض والطلب، ومنع الانهيارات الاقتصادية، وتبعاتها السياسية والاجتماعية، معتبرًا أن آليات التنسيق هذه لا تستهدف أسعار النفط فقط، بل تدعم استقرار السوق عالميًا، بضمان مصلحة المنتج والمستهلك والمستثمر، على حد سواء.

وأشار إلى أن الحكومة العراقية وضعت في سلم أولوياتها الإصلاح الاقتصادي وتنويع الاقتصاد، عبر المشاريع المتكاملة للطاقة والصناعة والبتروكيماويات والأسمدة والخدمات المجتمعية، منوها بأنه تم وضع مخططا يضم 11 حقلًا لتكونَ باكورةَ الانطلاق نحو هذه المشاريع.

وانطلقت في العاصمة الروسية موسكو اليوم فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي السادس "أسبوع الطاقة الروسي"، والذي سينعقد حتى 13 من أكتوبر الجاري، والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الواقع الجديد للطاقة العالمية"، ويغطي الحدث مجموعة واسعة من المواضيع وبشكل تقليدي تطال القضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية والتحديات التي تواجه أسواق النفط، ومشاكل انتقال الطاقة وحماية المناخ، والتحول الرقمي لصناعة الطاقة، وتدريب الكوادر.