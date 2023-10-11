وزير الخارجية: نسعى لتنمية العلاقات مع إيطاليا في قطاع الطاقة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه صاغ خلال المباحثات الثنائية مع وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تايانى، بيانا مشتركا يتناول الاهتمامات فيما بين البلدين، في إطار تنمية العلاقات وجهود تعزيز أهداف مصر التنموية، والعمل في النطاق السياسي وقضايا الهجرة غير الشرعية ومقاومة التنظيمات العاملة في هذا المجال وتوسيع رقعة التعاون الثقافي.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": نسعد بالزخم الحالي في العلاقات المصرية الإيطالية، ونتطلع للتواصل والتنسيق بما يأتي برؤية مشتركة حول مجالات التعاون، ونحن لنا أطر عديدة من ضمنها منتدى غاز شرق المتوسط، ونسعى لتنمية العلاقة في إطار الطاقة سواء الغاز أو الكهرباء.

