سفير فنزويلا بالقاهرة يستقبل وفد "الإعلاميين الأفروآسيوي"

استقبل السفير Wilmer Omar Barrinnto، سفير فنزويلا بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء، وفدًا من اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي، حيث نقل الوفد تحيات الدكتور حلمي الحديدي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية والآسيوية، إلى الشعب الفنزويلي، مشيرا إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين، والبلدين الصديقين.

واستعرض الوفد، الذي ضم كلا من: الإعلامي نزار الخالد، رئيس اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي، ورئيس تحرير موقع وجريدة المنتصف، والكاتب الصحفي محمد أبو المجد، الأمين العام للاتحاد، ومقرر لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد، رامي السيد، نائب رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، التاريخ النضالي الطويل لمصر وفنزويلا، في مواجهة محاولات الهيمنة من قوى الاستعمار القديم، وسعيه المستمر من أجل العودة للسيطرة على الدول التي تحررت من نيره، بعد تضحيات مريرة بالدم والروح والحياة.

وأوضح نزار الخالد أن الإعلام الوطني في كل من أفريقيا وآسيا يبذل مجهودات كبيرة من أجل تحسين الصورة الذهنية للدول التي تكافح سيطرة القوى الغربية، منوها إلى أنه شارك عبر "زووم" في منتدى لمناقشة تقرير لمنظمة غربية تضمن معلومات مغلوطة ومغرضة ضد فنزويلا، حيث قام بتفنيد هذا التقرير المشبوه، مؤكدا أن كاراكاس لها تاريخ مشرف في مجال حقوق الإنسان، وأن ذلك التقرير وأمثاله ما هو إلا مؤامرة ومحاولة للي ذراعها، وإجبارها على السير في ركب الولايات المتحدة والغرب.

وقدم أبو المجد سردا تاريخيا لتاريخ إنشاء المنظمة، ومناصرتها لدول العالم الثالث؛ من أجل الحصول على حقوقها المشروعة.

ودعا الوفد السفير لحضور المؤتمر الدولي الثاني لاتحاد الإعلاميين، والذي سيعقد يوم الأربعاء المقبل، 18 أكتوبر الحالي، بعنوان "دور الإعلام الأفريقي والآسيوي في مواجهة حروب الجيل الخامس".

من جانبه، رحب السفير بالدعوة، معربا عن امتنانه لحرص قيادة الاتحاد على ضرورة حضور فنزويلا للمؤتمر.

واختتم اللقاء بالاتفاق على بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لانضمام فنزويلا إلى الاتحاد، ليصبح مسماه الجديد: "اتحاد إعلاميي أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية".