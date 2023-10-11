فيتوريا يضع نظامًا تأهيليًا خاصًا للمرحلة المقبلة

عقد روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، اجتماعًا عقب مران الأمس مع الخبير الطبى لـ«الفراعنة» فور الانتهاء من المران، بالإضافة إلى باقي عناصر الجهاز الطبي والتأهيلى.

وتحدث البرتغالي عن الفترة المقبلة ووضع خطة إعداد طبية وتأهيلية قوية لمحاربة الاجهاد، خاصة أن ذلك يمثل الجانب السلبى عند لاعبي الفراعنة.

شارك في تدريب منتخب مصر ال٢٥ لاعبا المختارين للمعسكر وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد ومروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه وحسين الشحات، مصطفى محمد، مروان حمدي .