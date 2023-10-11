السودان وروسيا يبحثان الأوضاع الراهنة والمستجدات الإقليمية والاستقرار

بحث وزير الخارجية السوداني علي الصادق، في اتصال هاتفي أجراه مع نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بجدانوف، الأزمة في السودان وآخر التطورات الراهنة والمستجدات الإقليمية والاستقرار.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بجدانوف، حرص بلاده على سيادة السودان وسلامة ووحدة أراضيه، مشددا علي ضرورة السعي لوقف العدائيات تمهيدًا للحل السياسي.

وذكرت الخارجية السودانية- في بيان صحفي اليوم الأربعاء- أن تم أيضًا خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول الأزمة في السودان، وعرض الوزير آخر التطورات واستعرض الانتهاكات الجسمية والمستمرة لقوات "الدعم السريع".

وأوضح البيان أن الطرفين بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية والتنسيق وتبادل الدعم في الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية الأخرى، كما تم استعراض الوضع في الشرق الأوسط الناتج عن المواجهات العسكرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث أكد وزير الخارجية على حقوق الشعب الفلسطيني وأهمية الالتزام والتقيد بقرارات الشرعية الدولية، وحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة.