النمسا: مشاورات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي حول الوضع في إسرائيل كانت إيجابية

أكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا اليوم أن مشاورات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي حول الوضع في إسرائيل كانت إيجابية.

وأوضح شالينبرج في تصريحات له اليوم الاربعاء ان اجتماع مجلس التعاون الأوروبي والخليجي امس في مسقط حول الوضع في إسرائيل بحث السبل الممكنة لتهدئة الوضع اضافة الى مناقشة فرص التعاون في مجالات الاقتصاد وأمن الطاقة.

ودعا وزير الخارجية نظراءه في الاتحاد الأوروبي للعمل مع شركائهم في المنطقة واستخدام نفوذهم للمساعدة في تهدئة الوضع، لافتا إلى أهمية منع امتداد الصراع.

وأضاف الوزير ان دول الخليج العربية تعد شريكا هاما في التعاون الاستراتيجي والاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي كما تعتبر منطقة الخليج بوابة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، مضيفا انه بالنسبة للاتحاد الأوروبي والنمسا يعد الاستقرار والأمن في منطقة الخليج في غاية الأهمية.