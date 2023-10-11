رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع اللجنة العليا للمجلات العلمية

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع اللجنة العليا للمجلات العلمية، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها أحمد المنسق العام للجنة المجلات العلمية، وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال الاجتماع، تم الموافقة على العديد من الموضوعات منها، عقد دورات تدريبية وورش عمل لرؤساء تحرير المجلات وأعضاء هيئة التحرير بالمجلات العلمية بالجامعة، والموافقة على إصدار مجلة معهد الليزر، وإعتماد الغلاف واللوجو، رؤية ورسالة وأهداف والقطاعات الموضوعية للمجلة، ومجلة كلية التمريض، والموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة وهيئة التحرير والمسئول المالي والإداري لمجلة السياسة والاقتصاد، ومجلة كلية التمريض، وكلية الهندسة، ومجلة معهد الليزر التي تصدرها الجامعه، والمجلة المصرية لعلوم المعلومات.

كما تمت الموافقة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة وهيئة التحرير والمسئول المالي والإداري لمجلة معهد المسنين، ومجلة كلية التربية الرياضية " مجلة بني سويف لعلوم التربية البدنية والرياضية" ومجلتي كلية الإعلام، بالإضافة إلى الموافقة على الهيئة الاستشارية والمحكمين لكلًا من " المجلة العلمية لبحوث المرأة والإعلام والمجتمع"، و"المجلة العلمية لدراسات الإعلام الرقمي والرأي العام".