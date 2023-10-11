صحيفة إسرائيلية: نتنياهو وجانتس يتفقان على تشكيل حكومة وحدة وطنية

ذكرت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اتفق هو ووزير الدفاع السابق وزعيم "المعسكر الوطني" بيني جانتس على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

جاء ذلك في نبأ عاجل. ولم تذكر الصحيفة مزيدًا من التفاصيل.

يذكر أن زعيمي المعارضة يائير لابيد وبيني جانتس كانا يرفضان الإنضمام إلى حكومة يرأسها نتنياهو، وعرض لابيد على نتنياهو تشكيل "حكومة طوارئ"، وأن ينضم اليها وزير الدفاع السابق بيني جانتس وهو زعيم المعسكر الوطني بدلا من الوزير الليكودي الحالي يوآف جالانت، وخروج الوزيرين اليمينيين المتطرفين إيتمار بن جفير "العظمة اليهودية" وبتسلئيل سموتريتش"الصهيونية الدينية".