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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مراجعات داخلية لتجديد الأيزو للجهاز الإداري بجامعة المنوفية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، صباح اليوم  بدأت المراجعات الداخلية التى تتم على كافة قطاعات الجامعة وتم إجراء المراجعة الداخلية اليوم على قطاع رئيس الجامعة بواسطة المراجعين الداخليين للجامعة ،استعدادا لتجديد شهادة الأيزو، تحت إشراف الدكتورة وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة  وأحمد صالح مدير التطوير وتقويم الأداء لضمان الجودة. 
يأتي هذا من منطلق حرص جامعة المنوفية على إستيفاء معايير الجودة ومواكبة التقدم في مجالى الإدارة والتعليم وإيمانا بأهمية تطوير أداء الجهاز الإداري كأحد أهم الركائز الأساسية لتطوير ودعم العملية التعليمية بالجامعة.

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العملية التعليمية تجديد شهادة الأيزو رئيس جامعة المنوفية شهادة الأيزو
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