مراجعات داخلية لتجديد الأيزو للجهاز الإداري بجامعة المنوفية

تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، صباح اليوم بدأت المراجعات الداخلية التى تتم على كافة قطاعات الجامعة وتم إجراء المراجعة الداخلية اليوم على قطاع رئيس الجامعة بواسطة المراجعين الداخليين للجامعة ،استعدادا لتجديد شهادة الأيزو، تحت إشراف الدكتورة وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة وأحمد صالح مدير التطوير وتقويم الأداء لضمان الجودة.

يأتي هذا من منطلق حرص جامعة المنوفية على إستيفاء معايير الجودة ومواكبة التقدم في مجالى الإدارة والتعليم وإيمانا بأهمية تطوير أداء الجهاز الإداري كأحد أهم الركائز الأساسية لتطوير ودعم العملية التعليمية بالجامعة.