بالصور.. نقيب الصحفيين وأعضاء النقابة يرتدون كوفية بعلم فلسطين تضامنًا مع «طوفان الأقصى»

حرص نقيب الصحفيين خالد البلشي، وهشام يونس وكيل نقابة الصحفيين، ومحمد الجارحي عضو المجلس، على ارتداء كوفية تحمل علم فلسطين خلال فعاليات اليوم تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتعبيرا عن دعمهم للقضية الفلسطينية.

ويذكر أن جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، قال إنه ليس غريبا على نقابة الصحفيين المصريين أن تساند وتدافع عن الشعب الفلسطيني، والصحفيين الفلسطينين، فهي اول نقابة مهنية في مصر والشرق الأوسط تصدر جمعياتها قرارًا بحظر كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأضاف عبدالرحيم، أن النقابة ترفض كافة أشكال التطبيع بل أنها أحالة عدد كبير من الصحفيين بسبب التطبيع مع الكيان الصهيوني، فموقف نقابة الصحفيين المصريين معروف بانها دائمًا تساند القضية الفلسطينية.

وأشار سكرتير عام نقابة الصحفيين، إلى أن أصدرت بيانًا منذ اليوم الأول أعلنت خلاله موقفها الداعم لحق الشعب الفلسطيني الكامل في الدفاع عن حقهم وأرضهم، كما استنكرت فيه استهداف الصحفيين الإسرائيلين، ونعت الشهداء الذين استشهدوا خلال تأدية عملهم.

وأكد عبدالرحيم أن الفعالية التي نظمتها نقابة الصحفيين اليوم، جاءت بدعوة من مجلس النقابة بالإجماع، موضحًا أنها تُبرز الدور المهم للمقاومة الفلسطينية.