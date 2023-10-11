فرنسا تعرب عن أملها في التوصل لحل سياسي لتجنب التصعيد في الشرق الأوسط

أكد أوليفييه فيران، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن فرنسا ترغب في تجنب التصعيد في الشرق الأوسط وتأمل "حلا سياسيا للنزاع" من أجل تحقيق "سلام دائم".

وقال فيران خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، " يجب بذل كل شيء لتجنب حالة التصعيد في الشرق الأوسط، وحماية المدنيين، وتجنب استفحال الوضع"، إلى جانب دعم إسرائيل، داعيا أيضا إلى عدم جلب تداعيات النزاع إلى فرنسا، حيث توجد مجتمعات مسلمة ويهودية كبيرة.

كما أكد أن فرنسا تقف أكثر من أي وقت مضى وستقف دائما إلى جانب الديمقراطية والحرية، رافضة بشكل قاطع ودون تحفظ "وحشية الإرهاب" على حد تعبيره.

من ناحية أخرى، أوضح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أن نحو 50 عملا ذات دلالة معادية للسامية وقعت في البلاد منذ هذا الهجوم الذي خلف ما لا يقل عن 1200 قتيل في إسرائيل و1055 في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه تم فتح "أكثر من 15 تحقيقا ضد تعليقات أو أفعال مرتبطة بإخفاء الحقائق"، وأعلن عن طرد ثلاثة أجانب من الأراضي الفرنسية بسبب كلمات أو أفعال معادية للسامية منذ السبت الماضي.

كما كشف وزير الداخلية الفرنسي صباح اليوم أن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 20 شخصا بسبب القيام بعشرات الأعمال المعادية للسامية منذ يوم السبت.