سفيرة فلسطين بفرنسا: إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في غزة

اعتبرت السفيرة الفلسطينية لدى فرنسا هالة أبو حصيرة، أن إسرائيل تنفذ "إبادة جماعية بحق مليوني فلسطيني"، عبر قصفها المستمر على قطاع غزة المحاصر.

وقالت الدبلوماسية الفلسطينية في حوار مع "سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، تعليقا على التصعيد الإسرائيلي في غزة، أن هذا العدوان ليس الأول على قطاع غزة، وأن إسرائيل دائما ما تشن الهجوم الأشرس والأعنف والأكثر عسكرية على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وأشارت إلي أن إسرائيل أعلنت رسميا على لسان رئيس وزرائها، إجراء مذبحة وإبادة جماعية بحق مليوني فلسطيني في غزة، وأن إسرائيل أقرت سياسة العقاب الجماعي لكل الفلسطينيين في قطاع غزة، وهذا ليس جديدا عليها.

وأضافت أبو حصيرة: “اليوم تتحد إسرائيل في حكومة طوارئ، وهذا دليل على أنه لا يوجد معتدلون. الجميع يتفق على في شن الجرائم على الشعب الفلسطيني ويريدون قتل مليوني فلسطيني في غزة”.

