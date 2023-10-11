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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتابع الأنشطة والفعاليات المبذولة للإحتفال باليوم العالمى للصحة النفسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بسلسلة الأنشطة والفعاليات التى نظمتها مستشفى أسوان للصحة النفسية وعلاج الإدمان على مدار يومين تحت شعار " معاك فى الرحلة "، وذلك فى إطار الإحتفال باليوم العالمى للصحة النفسية.

وأكد المحافظ على حرص المحافظة لدعم وتشجيع كافة الجهود المبذولة للإرتقاء بمستوى الخدمات وغيرها من الأنشطة والبرامج الخاصة بتحسين صحة المواطنين بمختلف الجوانب وذلك تنفيذًا للتوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسى للإهتمام بجودة حياة المواطن المصرى من خلال إطلاق حزمة من المبادرات الرئاسية الرائدة من أجل تعزيز الصحة العامة للأهالى والمواطنين بمختلف فئاتهم.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هناء محمد مدير مستشفى الصحة النفسية، بأن الفعاليات تم تنظيمها تحت رعاية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان حيث تضمنت إنارة مبنى ديوان عام المحافظة والساحة الخارجية له بالضوء الأخضر، بالإضافة إلى جذب إنتباه المواطنين للإحتفالية من خلال إطلاق عددًا من القوارب والمراكب الشراعية فى نهر النيل، والتى قامت برفع لافتات الإحتفال باليوم العالمى للصحة النفسية، وأيضًا شعار وزارة الصحة والأمانة العامة للصحة النفسية. 

ولفتت إلى أن ذلك يتواكب مع إهتمام مستشفى الصحة النفسية بتنظيم الحملات والندوات الدورية لرفع الوعى النفسى لدى المرضى وأسرهم، بالإضافة إلى تقدم خدمات وإستشارات الصحة النفسية وعلاج الإدمان من خلال العيادات الخارجية أو العلاج فى الأقسام الداخلية بالمستشفى.

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