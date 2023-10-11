قابيل وهابيل في حلوان.. شاب يقتل شقيقه بسبب 1000 جنيه

شهدت مدينة حلوان، بمحافظة القاهرة، جريمة مأساوية بعدما أقدم شاب علي انهاء حياة شقيقه، وتسديد له عدة طعنات بمطواه، حتى لفظ أنفاسه الاخيرة، بسبب خلاف مالي بينهما على مبلغ 1000 جنيه.

ورد بلاغ للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي، بمنطقة عرب الوالدة، مفاده مقتل شاب علي يد شقيقه خلال مشاجرة بينهما.

وبالانتقال والفحص عثر علي جثة شاب ثلاثيني، مصاب بعدة طعنات نافذة.

بإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية وبين شقيقه بسبب خلاف مالي بينهما علي مبلغ 1000 جنيه، وتطور الأمر لمشاجرة واعتدى المتهم علي شقيقه بمطواه حتي لفظ أنفاسه الاخيرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.