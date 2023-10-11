خلال لقائه أبو الغيط.. المالكي يطالب بتكثيف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على أهلنا في قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي.

واستعرض المالكي خلال اللقاء الذي عقد اليوم على هامش أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية لبحث مواجهة ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث وضع المالكي الأمين العام بصورة الاتصالات المكثفة التي يجريها الرئيس محمود عباس مع جميع الجهات الدولية لوقف هذا العدوان الهمجي والعمل على تقديم مساعدات إغاثية طبية ومساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني في ظل النقص الحاد الذي تعانيه المستشفيات في القطاع بالمستلزمات والكوادر الطبية والصحية والمساعدات الإنسانية بكافة أشكالها، وضرورة توفيرها بصورة عاجلة لإنقاذ مئات المصابين من خطر الموت معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، خاصة في ضوء إعلان سلطات الاحتلال عن قطع خدمات الكهرباء، والماء، والوقود، وضرورة العمل على مواصلة الاتصالات الدولية للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في القطاع، خاصة في ظل نزوح أكثر من 263 ألف من منازلهم جراء العدوان، ومطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف هذا العدوان الغاشم وإدخال المساعدات الإغاثية بشكل فوري.

بدوره أكد الأمين العام على أن هذا الاجتماع الوزاري الذي سوف يعقد بناء على طلب دولة فلسطين سوف يؤكد أهمية وقف العدوان وتجنب استهداف كافة المدنيين من أهوال هذا العدوان الغاشم، مؤكدا أهمية التحرك العربي الفاعل بهذا الخصوص.