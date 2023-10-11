حملة السيسي تستقبل وفدا من اتحاد نقابات عمال مصر

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفداً من اتحاد نقابات عمال مصر.

كان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، ورحب بالوفد والزيارة وتقديراً لدور الاتحاد في العمل النقابي المتميز، مؤكدا أن الحملة الرسمية للمرشح متاحة لكل المصريين، من خلال نظام عمل غير نمطي قائم على المشاركة الجماعية من كافة أطياف الشعب المصري.

وأشار إلى اهتمام الدولة بالعمال على مدار السنوات الماضية، مؤكداً أن العمال مكون أساسي لأي مجتمع، وهم جزء مهم في مسيرة البناء والتنمية، وضرورة التوعية بالمشاركة الإيجابية وممارسة حقهم الدستوري.

من جانبه، قال أعضاء وفد اتحاد نقابات عمال مصر أنهم بالفعل بدأوا في تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات التي تهدف إلى توعية العمال بحقهم الدستوري، مؤكدين حرصهم على دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري، وكذلك حرصهم على التوعية للعمال المصريين بالخارج من خلال خلال نقل الحقائق والإنجازات كجزء من دور التنظيم النقابي.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.