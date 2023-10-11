ads
الأربعاء 11 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ أسوان تتابع معدلات تنفيذ مشروع إنشاء عمارات الإيواء العاجل بالأعقاب

نائب محافظ أسوان
نائب محافظ أسوان تتفقد عمارات الإيواء العاجل بالأعقاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بمتابعة معدلات تنفيذ مشروع إنشاء عمارات الإيواء العاجل بالأعقاب بإجمالى 48 وحدة سكنية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لإستكمال سلسلة  المشروعات التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأثناء تفقدها لمكونات المشروع بمرافقة مسئولى الجهات المعنية أكدت الدكتورة غادة أبو زيد بأنه بناءًا على توجيهات محافظ أسوان فقد تم التوجيه بتسريع وتيرة العمل لنهو كافة العمارات خلال شهر.

وشددت على ضرورة تكثيف الجهود وتذليل العقبات أولًا بأول لسرعة الإنتهاء من هذا المشروع الحيوى للاستفادة من دوره الهام فى توفير المسكن الملائم والمؤقت للأهالى والأسر التي تتعرض لظروف معيشية صعبة، وخاصة فى حالة الطوارئ والسيول وغيرها من الكوارث الطبيعية وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المحددة والمنظمة لذلك.

IMG-20231011-WA0016
IMG-20231011-WA0016
IMG-20231011-WA0015
IMG-20231011-WA0015
IMG-20231011-WA0014
IMG-20231011-WA0014
IMG-20231011-WA0013
IMG-20231011-WA0013
IMG-20231011-WA0012
IMG-20231011-WA0012
IMG-20231011-WA0011
IMG-20231011-WA0011
ads
مشروع إنشاء عمارات الإيواء العاجل بالأعقاب 48 وحدة سكنية أخبار محافظة أسوان
ads