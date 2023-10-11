نائب محافظ أسوان تتابع معدلات تنفيذ مشروع إنشاء عمارات الإيواء العاجل بالأعقاب

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بمتابعة معدلات تنفيذ مشروع إنشاء عمارات الإيواء العاجل بالأعقاب بإجمالى 48 وحدة سكنية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لإستكمال سلسلة المشروعات التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأثناء تفقدها لمكونات المشروع بمرافقة مسئولى الجهات المعنية أكدت الدكتورة غادة أبو زيد بأنه بناءًا على توجيهات محافظ أسوان فقد تم التوجيه بتسريع وتيرة العمل لنهو كافة العمارات خلال شهر.

وشددت على ضرورة تكثيف الجهود وتذليل العقبات أولًا بأول لسرعة الإنتهاء من هذا المشروع الحيوى للاستفادة من دوره الهام فى توفير المسكن الملائم والمؤقت للأهالى والأسر التي تتعرض لظروف معيشية صعبة، وخاصة فى حالة الطوارئ والسيول وغيرها من الكوارث الطبيعية وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المحددة والمنظمة لذلك.

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