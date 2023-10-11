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الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه الشرقية: استمرار أعمال تطهير شبكات الصرف الصحى بمنيا القمح

المهندس عامر أبو
المهندس عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالشرقية
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أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن فرق الصيانة الفنية والشبكات تواصل أعمال التطهير لخطوط وشبكات الصرف الصحى بمركز ومدينة منيا القمح تنفيذا للخطط الموضوعة لاستقبال موسم الشتاء.

ووجه ابو حلاوه، بضرورة الاهتمام بتطهير وصيانة بيارات وخطوط ومطابق الصرف الصحى، ورفع كفاءتها للحفاظ على استدامة تقديم الخدمة، وإطالة العمر الافتراضي لها.

وأشار إلي قيام جميع الأفرع التابعة للشركة بتنفيذ خطة التطهير الدورية والمعدة مسبقا من قبل الشركة لتطهير خطوط ومطابق وبيارات الصرف الصحى، بالإضافة إلى تفعيل الخطة الطارئة فى أوقات الازمات للإستجابة لشكوى المواطنين من وجود طفوحات أو شكاوى تخص جودة المياه.

وأكد أبو حلاوة، أن الشركة تسعى لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين تزامنًا مع دخول فصل الشتاء لضمان عدم الإنسداد المفاجئ بالخطوط والشبكات مناشدا المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم القاء المخلفات بها وحفاظًا علي الشبكات من تعرضها للانسداد.

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