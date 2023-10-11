محافظ أسوان يفتتح فعاليات ندوة "المرأة تقود بالمحافظات المصرية"

أفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات ندوة برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" والتى تم تنظيمها بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك فى إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمكين المرأة المصرية فى كافة المجالات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أيمن الأطفيحى مستشار الأكاديمية الوطنية لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس الجامعة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، وأيضًا الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، فضلًا عن أعضاء الأكاديمية الوطنية للتدريب، والقيادات النسائية والشبابية.

وعبر اللواء أشرف عطية عن سعادته للمشاركة فى فعاليات إطلاق الأكاديمية الوطنية للتدريب لبرنامج "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة"، والذى يتضمن عددًا من البرامج المقدمة للمرأة، والتى من بينها برنامج "المرأة تقود بالمحافظات المصرية" لتتبوأ المرأة المصرية لمكانتها التى تستحقها عن جدارة، فقد حظيت المرأة بإهتمام كبير وغير مسبوق من الرئيس السيسى وهو الذى تبلور فى حصولها على مكتسبات عديدة بكافة الأصعدة، وتجسد ذلك فى إعلان عام 2017 عامًا للمرأة، مع إطلاق إستراتيجية "تمكين المرأة 2030.

وأكد “عطية” على أن المرأة أصبحت فى صدارة المشهد العام ومقدمة الصفوف، ولهذا فإن تمكين المرأة الأسوانية يأتى ضمن أولويات الأجندة التنفيذية لما تمتلكه المرأة من كفاءة وإصرار على النجاح والتميز فى كل وقت، والنماذج المشرفة كثيرة على مستوى المحافظة، فالدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة لديها إيمانًا راسخًا بدور ومكانة وقدرات المرأة الفذة، ولذا فقد نجحت بإستحقاق فى أرقى المناصب التى تقلدتها، فهناك الوزيرة والمحافظ ونائب المحافظ والبرلمانية والقاضية والدبلوماسية والجامعية وغيرها، وقدم المحافظ شكره للأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب على جهودها فى إعطاء فرص حقيقة للمرأة وللشباب من أجل التمكين والقيادة بالـتأهيل والتدريب والبرامج المتقدمة، وأيضًا شكره لجامعة أسوان بقيادة الدكتور أيمن عثمان لرعاية الجامعة للكثير والكثير من الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات، مطالبًا من سيدات أسوان بأهمية المشاركة فى هذا البرنامج التدريبى الهادف ليتم تحقيق أكبر إستفادة ممكنة، وخاصة فى ظل التعاون المثمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنفيذ سلسلة متنوعة من البرامج التدريبية على أرض أسوان للتسهيل والتيسير على أبناء المحافظة حيث تستهدف هذه البرامج تمكين المرأة والشباب فى كافة المجالات.

ومن جانبه قدم اللواء أيمن الأطفيحى شكره لمحافظ أسوان على الدعم الكبير الذى قدمه لإنجاح فعاليات البرنامج التدريبى، والمستهدف تنفيذه لمدة شهر بأسوان خلال أكتوبر الجارى حيث يتم التقديم على لينك الأكاديمية https://nta.eg/ar-wl.html، ليتم مشاركة 100 سيدة من الحاصلات على مؤهلات عليا من سن 22 سنة وحتى 50 سنة، سواء من العاملات فى القطاع العام أو الخاص أو مديريات الخدمات أو رائدات الأعمال أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو أي سيدة تنطبق عليها الشروط بالنسبة للسن والمؤهل الدراسى، وتم تقديم عر تقديمى عن جهود وأنشطة الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقدم اللواء أشرف عطية درع المحافظة للواء أيمن الأطفيحى تقديرًا للتعاون المشترك والمثمر بين الجانبين فى المجال التدريبى لخدمة أبناء أسوان.

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