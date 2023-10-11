"مرتبط يد 2004" يهزم الطيران 38 - 24

فاز فريق المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 على نظيره الطيران بنتيجة 24/38 بالمباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري المرتبط للمحترفين.

وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة سلبية غدا الخميس على أن يستأنف الفريق مرانه الجماعي يوم الجمعة المقبل استعدادا لخوض المباريات المقبلة.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق نظيره الزهور بالجولة الثامنة من الدور ذاته والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل في تمام الثانية ظهرًا بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من كلا من: أسامة الحلواني مديرًا فنيًا، حسين عثمان مدربًا، محمود عبدالله مدربًا لحراس المرمي، السيد سامي مدربًا للأحمال، عادل أبو قريش أخصائي العلاج الطبيعي، حسام عصمت مديرًا إداريًا، وأحمد فوزي إداريا.